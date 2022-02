chants religieux de mariage

Problème récurrent chez les futures mariées à l’église… les chants et surtout leur animation, car il faut que l’assemblée chante !

Tout d’abord, première remarque : si vous n’en connaissez aucun, et vos familles non plus, posez vous peut être la question de pourquoi vous vous mariez à l’église… Avoir la foi et ne pas être très pratiquant, ok, mais de là à ne rien connaitre, hem…

Ensuite, vous avez sûrement eu des exemples dans vos livrets de préparation, mais ils ne vous plaisent pas forcément, ou vous ne connaissez pas l’air… Bref, il vous faut en entendre.

Alors voici quelques sites qui pourront vous dépanner pour trouver et/ou écouter des chansons ! :

violoniste mariage

Dominique Fauchard

playlistes de mariage

Sans oublier Deezer qui pourra vous dépanner pour un titre connu mais dont il vous manque l’air !

N’hésitez pas à demander aux jolies voix de la famille et des amis de se rassembler sur les bancs et chanter ensemble pour un effet chorale (si lesdites jolies voix ne connaissent pas les chants, donnez les leur avant qu’elles s’entrainent !)… et/ou aux musiciens de la famille d’accompagner… (piano ou plutôt synthé, guitare, violon, flûte…). Mais ça ne s’improvise pas, donc préparez ! (pour ma part j’avais donné mes chants à la mère de ma témoin, qui avec d’autres amies de ma mère est catholique pratiquante. Elle m’avait donné son avis, elles avaient chanté, et à une semaine du mariage une autre amie prof de musique s’est même proposée de nous jouer un air de flûte, ce que j’ai accepté avec joie !)

Vous pouvez aussi embaucher la chorale locale s’il y en a une…

Enfin, si vous souhaitez un accompagnement musical mais que personne ne joue d’instrument chez vous, je ne saurais trop vous conseiller les CD de Dominique Fauchard que je viens de découvrir : accompagnement ET air des paroles (oui, ce n’est pas la même chose), très bien joués… permettront de guider vos invités .

PS : si vous souhaitez investir dans un carnet de chants (sait on jamais !), il y a l’excellent Diapason vert avec accords de guitare… (ça se voit que c’est une ancienne scoute qui parle ?)

PPS : l’Hallelujah de L. Cohen chanté par J. Buckley est superbe… mais parle d’adultère. Pensez y à 2 fois