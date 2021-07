Visa pour l'image à Perpignan

La plupart d'entre vous, lecteurs de Playlist, connaissez certainement Visa pour l'image, festival de photojournalisme de renommée internationale qui se tient depuis 21 ans à Perpignan, capitale des Pyrénées-Orientales. La manifestation accueil on s'en doute, de nombreux amateurs de photos, mais aussi des journalistes et des photographes professionnels, des rédacteurs en chef et des patrons de presse ou d'autres médias, bref, tout un monde, relié de près ou de loin à l'activité de photographe en relation avec les évènements plus ou moins médiatiques qui secouent notre monde.

Ce que vous connaissez certainement moins j'en suis sûr, c'est Viza Ouf !, une initiative pluridisciplinaire née des cogitations d'une joyeuse bande d'allumés, parmi lesquels on compte de nombreux animateurs de la vie culturelle de la cité catalane (disquaires, artistes, étudiants, professionnels du spectacle, etc.). Evidemment, Visa pour l'Image comporte bien un "off", pendant initialement "non officiel" du festival régional (et actuellement géré par... les officiels du festival !), mais selon les supporters de Viza Ouf !, ce off qui n'en est pas vraiment un, est bien triste, pas indépendant et pas assez "ouf". Ce en quoi ils ont parfaitement raison.

"Et que vient faire la musique là-dedans ?", vous demandez-vous bien légitimement. On y vient, on y vient. Partant du constat que ce grand raout culturel dans une ville pas vraiment active hors de la période des vacances (exception faite de quelques évènements annuels) est l'occasion de faire profiter tout le monde, Perpignanais comme visiteurs, des plaisirs de la culture à la Catalane, les initiateurs du projet Viza Ouf ! ont décidé de mettre la main à la pâte pour concocter un festival pluridisciplinaire au programme duquel la photo rencontrera les autres disciplines tout en profitant des douces soirées du mois de septembre pour faire résonner la ville de toutes les musiques possibles ! (Les soirées étant sous ces latitudes, l'une des attractions de ce festival).

C'est ainsi que depuis le samedi 29 août, le Viza Ouf! nouveau a "officiellement" (si l'on peut dire) ouvert ses portes avec un lancement en feu d'artifice parrainé par Pascal Comelade (rien que ça !) et de nombreux autres groupes dispersés dans toute la cité. Slam, hip hop, folk, rock, raï, post-punk, dub, électro..., Perpignan peut s'enorgueillir de compter en son sein des formations variés qui animeront la ville durant toute la première quinzaine de septembre, présentant en plus de la musique, "un aperçu le plus complet possible de toutes les activités culturelles et artistiques" offerte par la ville.

